Türkiye'de öldürülen Büyükelçi Karlov'un oğlu Bulgaristan Konsolosluğu'nda çalışacak

2016 yılında öldürülen Rus Büyükelçi Karlov'un oğlunun kısa zaman sonra Bulgaristan'daki konsoloslukta işe başlayacağı bildirildi

Türkiye'de öldürülen Büyükelçi Karlov'un oğlu Bulgaristan Konsolosluğu'nda çalışacak

Türkiye'de öldürülen Rusya'nın büyükelçisi Andrei Karlov'un oğlu Varna'daki konsoloslukta çalışacağını söyledi.

Rus diplomat 19 Aralık 2016'da Ankara'da öldürüldü. Bu sırada oğlu Gennady Karlov, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK)'daki büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün sekreteri olarak çalışmıştı.

Öldürülen diplomat Andrei Karlov'un eşi Marina Karlova'ya göre, trajediden sonra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov istediği her türlü talebi yerine getireceğine söz verdi.

RIA Novosti'ye konuşan Marina Karlova Oğlunu yakınında istediğini söyledi.

Şimdi oğul Gennady Karlov, Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluk bölümünde çalışıyor, ancak yakında Varna'ya gönderilecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 17:12
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