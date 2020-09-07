Cihan pehlivanı Koca Yusuf, doğduğu köyde anıldı

Cihan pehlivanı Koca Yusuf’un anısına doğduğu Bulgaristan Şumnu ili Hitrino (Şeytancık) ilçesi Çerna (Karalar) köyünde anma töreni yapıldı.

Her yıl eylül ayının ilk pazar günü Bulgaristan, Türkiye, Kuzey Makedonya ve diğer komşu ülkelerden yarışmacıların katılımıyla geleneksel yağlı güreşleri düzenlenirdi.

Ancak bu yıl koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle organizatörler geleneksel yağlı güreşleri iptal ettiler, ancak mütevazı ve sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen anma töreniyle ünlü pehlivan Koca Yusuf'un hatırasını onurlandırdılar.

Anma törenine Hitrino Belediyesi, Türkiye merkezli Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Türkiye’nin Manisa şehrinden Koca Yusuf Kültür ve Spor Derneği temsilcileri ve iş insanları katıldılar.

Koca Yusuf'un doğduğu evin alanında yaptırılan Koca Yusuf Müzesi'nde bulunan Koca Yusuf büstüne katılımcılar tarafından çelenk konuldu.



Kaynak: bnr