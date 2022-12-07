Çipras, son üç yılın dinleme kararlarına erişim istedi

Çipras ADAE'yi ziyaret ederek, kurum başkanıyla, ülkedeki dinleme skandalına ilişkin görüştü.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Çipras, "Bugün ADAE'ye gelerek kurum başkanından, hukukun öngördüğü şekilde, siyasi lider ve ana muhalefet lideri olarak, son üç yılda imzalanmış, siyasilere, bakanlara, milletvekillerine, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerine, gazetecilere, hakimlere, silahlı kuvvetler mensuplarına ilişkin kararlara erişim talep ettim." diye konuştu.

Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.