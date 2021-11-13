Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan'da paniğe neden oldu

Yunan medyasına göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un cuma günü kuvvet komutanlarıyla yaptığı olağanüstü görüşme sonrası özellikle sınır birliklerine bu yönde talimat gönderildi.

Toplantıda bu çerçevede 'kara ve deniz sınırlarındaki gözetlemenin artırılması ve artan göçmen akınıyla ilgili yaşanan hadiselerin de sınır birimleri tarafından ivedilikle merkeze bildirilmesine özel önem verilerek ihtiyati tedbirlerin alınmasına' karar verildi.

Kararların Yunan Polisi (ELAS) ve Yunan Sahil Güvenlik Birimleri ile tam bir koordinasyon içinde alındığı dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığı yönündeki açıklamasına ilişkin "Türkiye, yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye 'mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür." sözleriyle Atina'ya tepki göstermişti.

Ayrıca Erdoğan, Dedeağaç'taki gelişmelere ilişkin "Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var. O da harita üzerine bir belge." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Euronews