Delta varyantı Bosna Hersek'e de sıçradı

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan Delta varyantına rastlandığı bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Delta varyantı, ülkenin güneybatısında bulunan Medjugorje şehrinde yaşayan bir kadından alınan örnekte tespit edildi.

Delta varyantına rastlanan hastanın yakın zamanda İspanya'dan geldiği belirtildi.

Son zamanlarda vaka sayılarının düşüşte olduğu Bosna Hersek'te, son 24 saatte 15 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı can kaybı bildirilmedi. Salgının başlangıcından bu yana 205 bin 32 vakanın kaydedildiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 9 bin 667 kişi hayatını kaybetti.