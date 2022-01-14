Dev fabrika elektrik fiyatları ve pandemi nedeniyle çalışanlarını zorunlu izne çıkaracak
Bulgaristan'ın orta kesimindeki Kazanlık şehrinde yer alan ülkenin en büyük silah fabrikası Arsenal, elektrik fiyatlarındaki aşırı artış ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çalışanlarını zorunlu izne çıkartmaya karar verdi.
Kamu sektörünün en büyük işvereni olan firmanın Genel Müdürü Nikolay İbuşev, Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) yaptığı açıklamada, işletmenin 8 bini aşkın çalışanının 17 Ocak-11 Şubat tarihlerinde izinde olacaklarını duyurdu.
İbuşev, geçici kapatma kararının ham madde ve enerji fiyatlarına peş peşe gelen zamların yanı sıra Kovid-19’un hızla yayılan Omicron varyantının etkisine bağlı olduğunu belirtti. İşletmenin haftada 4 günlük mesai rejimine geçmesinin de görüşüldüğü ancak bunun çalışanlar açısından verimli olmayacak bir alternatif olarak kabul görmediği açıklandı.
Osmanlı-Rus Savaşı döneminde 1891'de Rusçuk kentinde kurulan Arsenal fabrikası 1924 sonrası Kazanlık kentine taşındı. Fabrikada 2011'den bu yana meydana gelen çeşitli iş kazalarında 5 çalışan hayatını kaybetti.