Dodik, Kırım Platformu'nda konuşan Dzaferovic hakkında suç duyurusunda bulundu

Dzaferovic'in görevini kötüye kullandığını savunan Dodik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Dodik, "Dzaferovic, görevini ve yetkilerini kötüye kullanarak Sırp Cumhuriyeti'ne zarar vermiştir. Kendisi, yetkileri dışında hareket ederek, Sırp Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki temsilcisinin, bu önemli dış siyaset meselesi hakkındaki görüşünü ifade etmesine engel olmuştur." ifadelerini kullandı.

Dzaferovic, Kırım Platformu'nda videokonferans yoluyla yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna dahil tüm uluslararası ortaklarına yönelik dış politikasının açıklık, eşitlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı üzerine kurulduğunu ifade etmiş, Bosna Hersek’in, Kırım bölgesi dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğü hususundaki tutumunun değişmediğini söylemişti.

Balkan News