Dodik: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Ukrayna Savaşı-Sırp tarafsızlığı ne anlama geliyor?" başlıklı konferansta konuşan Dodik, ülkesinin Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayacağını söyledi.

Dodik, Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nin birçok şeyi yalnız başına yapamayacağı için müttefik arayışı içinde olduğunu ve bunu da Batı'da bulmayacaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"ABD'nin Batı Balkanlar özel temsilcisi Gabriel Escobar ile konuştum. Escobar bana anayasaya aykırı bile olsa onların politikalarını kabul etmem gerektiğini söyledi. Bu politikaları kabul etmeyince problem oluştu. Almanya ve İngiltere'nin de davranış biçimi böyle, büyüklük taslıyorlar, soğukkanlılığımızı korumalı, bu fırtınadan korunmalıyız."

Dodik, Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nden Rusya'ya yaptırım uygulamasının istendiğine dikkati çekerek, "Küçücük Sırp Cumhuriyeti Entitesi kime, ne yaptırımı uygulayacak. Bosna Hersek absürt olayların olduğu bir ülke." ifadesini kullandı.

"Rusya'dan hiçbir isteğim yok"

Dodik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birçok defa görüştüğünü aktararak, "Tanıdığım en pratik en iyi niyetli kişilerden biri." dedi.

Rusya'dan hiçbir zaman hiçbir şey istemediğini ama asla iş birliğini de bırakmayacağını vurgulayan Dodik, "Ruslar savaşa zorlandı. Yugoslavya sonrası bize de çözümler dayattıkları gibi Ukrayna'da da çözüm dayatılmaya çalışıldı." dedi.

Putin'in büyük bir milletin ve devletin, yüce lideri olduğunun altını çizen Dodik, "Putin gelmeden önce Rusya halkı fakirdi, bugün ise bambaşka durumdalar. Batılılar ne derse desin biz Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız." şeklinde konuştu.