Dodik'ten "Sırp kasabı"na destek

Milorad Dodik, ülkede 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta işlediği suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan savaş suçlusu Radovan Karadzic'e yönelik 'cezaevi terörünün' durdurulmasını talep etti.

Dodik, Ulusalararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Başkanı Graciela Gatti Santana'ya gönderdiği mektupta, cezaevi yönetiminin, Karadzic'e karşı insanlık dışı muamele göstermesi ve Nelson Mandela Kuralları'yla belirlenmiş haklardan mahrum bırakılması için haklı bir nedeni olmadığını belirtti.

Ulusalararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının, İngiltere'nin Wight Adası'nda bulunan cezaevine tarafsız bir heyet göndermesi gerektiğini savunan Dodik, Karadzic'in cezaevinde ne şartlarda kaldığının denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Dodik, Karadzic'e yapılan işkence ve psikolojik baskı ile ilgili iddiaların gerçekliğinin kanıtlanacağından emin olduğunu anımsattı.

Karadzic'in cezaevinde gördüğü iddia edilen 'kötü muameleye', Sırbistan ve Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki aydınlar da sessiz kalmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e açık mektup gönderen aydınlar, Karadzic'in hayatı ve onurunun korunması gerektiğini savundu.

Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) savaş ve soykırım suçlusu olarak 2019'da müebbet hapse mahkum ettiği Karadzic'in cezasının kalanını çekmek üzere Hollanda'dan İngiltere'ye nakil edilmesine karar vermişti.

Bosna Hersek'teki savaşta Sırpların lideri olan Karadzic, aralarında Srebrenitsa soykırımı da olmak üzere savaşın devam ettiği yıllarda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmıştı.

Kaynak: Balkan News