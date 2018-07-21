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Düğün fotoğrafı paylaşarak hırsız çağırmayın

Kosova'da emniyet merkezi vatandaşlara bulundukları yeri gösteren fotografları yayınlamamalarına çağrısı yaparak, bunun  hırsızların boş evlere gitmesine yardımcı olduğu ifade edildi. 

Düğün fotoğrafı paylaşarak hırsız çağırmayın

Kosova Polisi, basına sunduğu bir bildiri ile yasa ve düzenin korunmasında ve vatandaşların mal varlığının korunmasında kararlı olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Kosova Haber Merkezi'nde yer alan habere göre Gilan Polisinin bir bildirisinde,  vatandaşlara bulundukları yeri gösteren düğün ve tatil fotoğrafları yayınlamamalarına çağrı yaparak, bunun  hırsızların boş evlere gitmesine yardımcı olduğu ifade edildi. 

 “Gilan’da Kosova polisi, sürekli olarak  tüm vatandaşlara  yurt dışında tatile ya da düğün ile başka eğlencelere giderken evlerini güvene almalarını, fakat aynı zamanda  bulundukları yerlerden fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmamalarına çağrı yapmaktadır, çünkü şimdiye kadarki pratik bu durumlarda hırsızların  işine yardımcı olduğunu  göstermiştir” deniliyor polis bildirisinde. 

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 10:10
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