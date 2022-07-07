Emeklilerin maaşına 10 yıl sonra zam yapılacak

2009 yılında başlayan borç krizi sonrası kamu harcamalarını azaltmak ve mali hedeflere ulaşmak için Avrupa Birliği ve IMF'nin talebiyle emekli maaşlarında çok sayıda kesintiye gidilmişti.

Miçotakis, Yunanistan'ın mali kaosu başarılı bir şekilde geride bıraktığını söyledi. 2015 yılında bankalar önündeki kuyruğa atıfta bulunarak o tarihte bu yana çok mesafe kat edildiğini vurguladı.

Miçotakis "Tüm bunlar geride kaldı, bugün artık bambaşka bir Yunanistan var," ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaş ve yüksek enflasyon nedeniyle büyüme tahminlerini düşüren merkez bankası Yunan ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 büyümesini bekliyor.

Gelecek yıl görev süresi dolacak olan Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada "Mali dengeye ya da ülkenin rekabetçiliğine zarar vermeden bu büyümeden herkesin faydalanması gerekir," dedi.

Muhafazakar başbakan, Covid-19'la mücadeledeki performansı ve yüksek enflasyon nedeniyle sık sık ana muhalefetteki solcu partinin eleştirilerinin hedefi oluyor.

Syriza Partisi lideri Aleksis Çipras da parlamentoda yaptığı konuşmada "3 yıl yeter, hemen bugün erken seçimlerin eylül ayında yapılacağını ilan etmelisiniz," ifadelerini kullandı.

Miçotakis daha önce defalarca erken seçime gidilmeyeceğini duyurmuştu.

Emeklilere zam müjdesi öncesi yapılan bir ankette Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi 8,5 puan önde görünürken katılımcıların çoğu eylül-ekim aylarında bir erken seçime gidilmesini beklediği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Euronews