Enerji krizi: Bulgaristan odun ihracatını durdurdu

Bulgaristan Tarım Bakanlığının talimatıyla alınan karar gereği, odun ihracatına geçici olarak yasak getirildi.

Ukrayna'daki savaşın etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle, kereste talebinin üç katına çıktığı ülkede, bilhassa kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların yakacak sıkıntısı çektiği bildirildi.

Odun ihracatını üç ay süreyle durduran Bulgar yetkililer, yakacak sıkıntısına, artan fiyatların yanı sıra diğer ülkelere yapılan ihracatın da neden olduğunu ifade etti.

Balkan News