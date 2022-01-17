Erdoğan Arnavutluk'ta

Erdoğan, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başkanı Rama tarafından törenle karşılandı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Rama birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Rama daha sonra, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından inşa edilen konutların teslim törenine katılmak üzere Laç şehrine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk'a geldi.