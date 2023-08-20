Erdoğan aynı gün 3 liderle ayrı ayrı görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, davetine icabetle ziyaret ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda yapılan görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti.

Başbakan Orban'ın heyetinde ise ilgili bakanlar ve yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşme yapacağı otele geçti.

Burada heyet tarafından karşılanan Erdoğan'ı görmek isteyen bazı vatandaşların otel çevresinde beklediği görüldü.

ÖZBEK LİDERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi.

Budapeşte temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı'nda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kutlamalar çerçevesinde kentte bulunan Özbekistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in heyetinde ise ilgili bakanlar ve yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Mirziyoyev'i görüşmenin gerçekleştiği otelden uğurladı.

SIR LİDERLE BAŞBAŞA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Erdoğan, kutlamalar kapsamında kentte bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ardından Sırp mevkidaşı Vucic ve heyeti ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balkanlar'ın barış ve istikrarı bakımından Sırbistan'ı anahtar ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihindeki en üst noktasına ulaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in heyetinde ise ilgili bakanlar ve yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin yapıldığı otelin önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla sohbet etti.