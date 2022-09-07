Erdoğan'dan Batı'ya Ukrayna eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Sırbistan'da baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Vucic'e samimi ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, az önce kendisiyle hem ikili, ardından heyetler arası formatta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, görüşmelerde, ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını, gelecek dönemde atacakları adımları değerlendirdiklerini, başta Bosna Hersek'teki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Sırbistan'la mükemmel düzeydeki ilişkilerin her geçen gün geliştiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Nitekim bu yıl itibarıyla Sırbistan'dan ülkemize 300 bin turist geldi. Bu demektir ki bu kimlikle seyahat başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak, iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştireceklerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'dan sonra Sırbistan karşılıklı olarak çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6'ncı ülke olacak."

Dün aynı zamanda Bosna Hersek ile de ilk adımı attıklarını anımsatan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda da bununla ilgili imzaların atılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik ve ticari ilişkilerin, iş birliklerinin adeta dinamosu niteliğini taşıdığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ticaret hacmimiz, istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü. Geçtiğimiz sene yüzde 33'ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştık. Ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşmak için de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum. Gerek bunu ikili görüşmemizde teyit ettiğimiz gibi aynı zamanda heyetler arası görüşmede de teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte iştirak edeceğimiz Türkiye Sırbistan İş Forumu bu irademizin göstergesidir. Müteahhitlerimiz Sırbistan'da bugüne kadar 847 milyon dolar değerinde 50 projeye imza attı. Bu vesileyle müteşebbislerimize verdikleri destekten dolayı kıymetli dostum Vucic'e şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

Yapımı tamamlanan Yenipazar-Tutin Devlet Yolu'nun da Vucic'in vizyoner yaklaşımının eseri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"TİKA Sırbistan'da 2022 sonu itibarıyla 350 proje ve faaliyet gerçekleştirmiş olacak. Ortak tarihi ve kültürel mirasımız Bayraklı Camii'nin restorasyonuna en kısa sürede başlayacağız. Her yıl Avrupa'da yaşayan çok sayıda vatandaşımız Türkiye'ye kara yoluyla seyahatlerinde Niş şehrinde konaklıyor. Bu nedenle Niş'te Konsolosluk büromuzu faaliyete geçirdik. Konsolosluk büromuz hem vatandaşlarımıza hizmet edecek hem de ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Balkanlar'da barış ve istikrara atfettikleri önemi bir kez daha teyit ettiklerini anlatarak, "Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta plaka meselesi olmak üzere, diğer sorunlu hususlarda da en kısa sürede anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Her daim sorunların diyalog yoluyla çözülmesini samimiyetle desteklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Yardımımız talep edildiğinde tüm imkanlarımızla yapıcı ve tarafsız bir anlayışla gereken katkıyı veriyoruz. Bosna Hersek'teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ülkeler ve bölge için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Vucic'e misafirperverliği için teşekkür etti.