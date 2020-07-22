Ermenistan'a silah sevkiyatı haberine itiraf geldi

Ermenistan'ın Sırbistan yapımı silahlarla Azerbaycan'a saldırılarda bulundu iddiasına ilişkin Sırbistan'dan açıklama geldi.



Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılarda, Sırbistan yapımı havan topları ve diğer silah kullandığı yönündeki haberlerin ardından Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, ülkesinin Ermenistan’a silah sağladığını kabul ederek, “Erivan’a ambargo uygulanmıyor” dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken, Ermenistan'ın Sırbistan yapımı silahlarla Azerbaycan'a saldırdığı iddia edilmişti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılarda, Sırbistan yapımı havan topları ve diğer silah kullandığı yönündeki haberlerin ardından Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, ülkesinin Ermenistan'a silah sağladığını kabul ederek, "Erivan'a ambargo uygulanmıyor" dedi.

"2020'DE ERMENİSTAN'A SİLAH SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ"

Ljajic, Nova.rc portalına açıklamasında, "Bu yıl, 2020'de, Ermenistan'a silah sevkiyatı özel bir şirket tarafından gerçekleştirilmişti.

Devlet şirketleri bu sevkiyatta yer almamıştı. Hangi şirket olduğunu söyleyemem, ama genelde tüfek ve tabanca sağladığı biliniyor, söz konusu olan bir milyon eurodan küçük bir miktar, kargo mayıs veya haziranda teslim edilmişti" ifadesini kullandı.

Ermenistan'a karşı silah ambargosunun uygulanmadığını belirten Ljajic, "Bu tür durumlarda alıcıya hayır demek zor" dedi.

Kaynak: Haber 7