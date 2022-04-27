Eski Başbakan Borisov'dan ülkesiyle ilgili önemli iddia

Eski Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan’ın Ukrayna’ya gizli yolardan silah teslimatı yaptığını iddia etti.

Muhalefetteki GERB-UDF lideri olan Borisov, “Silah fabrikalarımız tam kapasite çalışıyor ve buralarda tam da Ukrayna’da kullanılmakta olan silahlar üretiliyor. Bu bir sır değil” diye konuştu.

Koalisyon hükümetinin onayı olmadan Ukrayna'ya silah desteği sağlandığı iddiası Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) Genel Sekreteri Kornelya Ninova tarafından yalanlandı.

Başbakan Petkov Ukrayna için bağış fonu oluşturdu

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ise Ukrayna için bir yardım fonu oluşturarak tüm vatandaşlara bir aylık maaşlarını bu fona bağışlama çağrısında bulundu.

Bulgaristan’da hükümet koalisyonunun Ukrayna’ya silah gönderme konusunda anlaşma sağlayamadığını fakat bunu vatandaşların yapabileceğini söyleyen Petkov’un çağrısı tepkiye neden oldu.

Ukrayna hükümetine yardım için oluşturulan fonu eleştiren çevreler, vatandaşların bağışlarının silah almak için değil hayat kurtarmak için olması gerektiğini savundu.

Kaynak: Balkan News