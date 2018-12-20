Eski başkanın röportajı Romanya’yı karıştırdı

Romanya’nın eski Başkanı Ion Iluescu, bir zamanlar yönettiği Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Liviu Dragnea’yı seçim öncesinde yetersizlikle suçlaması, başkent Bükreş’te tartışmalara neden oldu.

Eski Sosyal Demokrat Parti lideri Iliescu, halkın, liberaller ve demokratların ittifakıyla belirlenen Calin Popescu Tariceanu'yu desteklemesinin en iyi seçenek olacağını söyledi.

Partisinden gelen tepkiler üzerine öyle bir röportaj vermediğini ifade eden Iliescu’nun mülakatı, Realitatea TV kanalında yayınlandı.

SOSYAL DEMOKRATLARA YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Romanya, geçtiğimiz iki yıl içinde Sosyal Demokratların Aralık 2016'da seçimleri kazanmasından bu yana karışıklık yaşamıştı.

İktidarda olan Sosyal Demokratlar, yargıyı etki altına almakla suçlanmalarının ardından ülkede kitlesel eylemler baş göstermişti.

Eski bir Komünist Parti üyesi olan ve Moskova'da eğitim gören Iliescu, 1989'dan 1996'ya ve 2000'den 2004'e kadar Romanya'da başkanlık yapmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 11:56