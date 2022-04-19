Eski kimlik numaraları kullanılamayacak

Hırvatistan, 1977’de tüm eski Yugoslavya cumhuriyetlerinde kullanıma sokulan ve halen yürürlükte olan vatandaşlık numaralarını kaldırmayı planlıyor.

İlgili kanunun kabul edilmesi halinde Hırvatistan, 45 yıl aradan sonra bu vatandaşlık numaralarını kullanımdan kaldıran ilk eski Yugoslavya ülkesi olacak.

Söz konusu vatandaşlık numaralarına, kişinin doğum günü gibi şahsi bilgileri içerdiği için karşı çıkılıyor. “JMBG” (Benzersiz ana vatandaşlık numarası) adı verilen 13 haneli eski kimlik numaraları, kimlik kartları ve sürücü ehliyetleri gibi birçok belgede kullanılıyor. JMBG’nin ilk 7 hanesi doğum tarihi, takip eden iki rakam da doğum bölgesine ilişkin bilgileri ihtiva ediyor.

Hırvatistan, 2009’dan bu yana Yugoslav kimlik numarası sisteminin yanı sıra rastgele sayılardan oluşan yeni bir vatandaşlık numarası sistemini de kullanıyor.

Kaynak: Balkan News