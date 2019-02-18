Filibe Cuma Camii’nde geleneksel hoşgörü mevlidi sonrası kahve içildi

Filibe’de beş yıl önce Cuma Camii olarak da bilinen Murat Hüdavendigar Camii'ne taşlar ve yanıcı maddelerle yapılan saldırıların 5. yıldönümü sebebiyle camide hoşgörü mevlidi okundu. Mevlidin yanı sıra Cuma Camii’nde hoşgörü kahvesi içildi. Kahve içmeye kentteki tüm dini topluluklar ve yerel yönetim temsilcileri davet edildi. Konuklar arasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı, Filibe Büyükşehir Belediye Başkanı İvan Totev, Filibe Meclis Başkanı Savina Petkova, El Ele Vakfı üyeleri olan kentte yaşayan tüm etnik ve dini toplulukların temsilcileri, bazı bölge müftüleri ve başka davetliler yer aldılar.

Filibe Büyükşehir Belediye Başkanı, “Filibe, binlerce yıl birlikte yaşayabileceğimize dair örnek olan harika bir kent. El ele verdiğimizde bu kent, her bir topluluk ve Bulgaristan için harika işler yapıyoruz” diye kaydetti.

Totev, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: ”Bu kahve içmeye davet edildiğimden dolayı büyük bir onur duymaktayım. Tüm dini cemaatlerin temsilcilerini dostane bir atmosfer içinde gördüğüm için teşekkür ederim. Bu, Avrupa ve dünyada zor günlerin yaşandığı bir zamanda Filibe’nin nasıl bir örnek verilebileceğinin güzel bir örneğidir. Burada, bu binlerce yıl boyunca bu şehrin ruhu insanların birlikte yaşamasını sağlamıştır ve hepimiz bunun faydalarını görüyoruz. Birlikte olduğumuzda her şeyin mükemmel olduğunu görüyoruz”.

Kahve içme davetine icabet etmek içi özel olarak Filibe’ye gelen Başmüftü Dr. Hacı da Filibe kentinin ve Bulgaristan’ın hoşgörü, barış ve huzur içerisinde bir arada yaşamada örnek olduğunu söyledi. Görüşmeye ev sahipliği yapan Cuma Camii Encümen Başkanı Ahmet Pehlivan, aynı zamanda Filibe kentinde etnik ve dini hoşgörüyü desteklemeye yönelik faaliyet yürüten El Ele Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

İlk defa Filibe kentindeki Türk topluluğu, Murat Hüdavendigar Camii'ne taşlar ve yanıcı maddelerle yapılan saldırıların 1. yıldönümü sebebiyle hoşgörü kahvesi içme davetinde bulundu. Vakıf mallarının geri iadesini talep eden Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne karşı yapılan protesto gösterilerini fırsat bilen saldırganlar, caminin üç camını kırıp, ahşap kısımlarına yanıcı madde dökerek, yakmaya çalıştılar.

Şimdiye kadar bu hoşgörü kahvesi içme davetine katılanların hepsi, bu kahveyle verilen mesajların son derece önemli olduğunu ifade ediyorlar.

Başkonsolos Hüseyin Ergani, Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy'un göndermiş olduğu mesajı okudu.

Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy'un Filibe'de gelenekselleşen Hoşgörü Mevlidi dolayısıyla yayımlamış olduğu mesaj

Filibe'de gelenekselleşen Hoşgörü Mevlidinin beşincisi için gönderilen nazik davet için içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Geçtiğimiz yıl iştirak ettiğim Mevlid programına, Bulgaristan dışında olmam nedeniyle bu yıl maalesef katılma imkanım olamıyor. Filibe şehrinin sakinlerinin, beş yıl önce yaşanmış talihsiz bir hadiseyi şehrin tüm kültür ve inançlarının temsil edildiği bir saygı, sevgi, kardeşlik ve hoşgörü etkinliğine dönüştürmeyi başarmış olması memnuniyet vericidir. Bu aynı zamanda saygı ve hoşgörü eksikliğinden dolayı büyük trajedilerin yaşandığı günümüzde tüm dünya için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Tarihten ve yaşanmış hadiselerden düşmanlık değil, ders çıkararak ve geçmişin olumlu yönlerine odaklanarak ileriye birlikte bakmak gerektiğine inanan biri olarak, ayrımcılığın ve radikalleşmenin dünya çapında arttığı bir dönemde, Türk ve Bulgar halkları arasındaki birlikte yaşama kültürüne zarar vermeyi amaçlayan bu gibi talihsiz olayların tekrarlanmaması eminim hepimizin ortak dileğidir. Hoşgörü Mevlidinde Bulgar resmi makamlarının da hazır bulunması bu gibi radikal ve aşırıcı gruplara en güzel yanıtı teşkil etmektedir.

Balkan coğrafyasında bulunan her ülkenin komşularında soydaşları vardır. Bu durum Balkanlarda tarihin bir mirasıdır. Bu mevcudiyet hiçbir zaman risk olarak görülmemeli, bilakis ülkelerimizi ve halklarımızı birbirine bağlayan güçlü bir dostluk köprüsü olarak telakki edilmelidir. Eşimin atalarının da uzun zaman önce yaşamış oldukları, asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere beşiklik yapan tarihi Filibe şehri hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün iyi bir temsilcisi olmuştur.

Bu sene de Avrupa Kültür Başkenti olarak dünya sahnesine çıkan bu güzel şehirde, benzer iyi örneklerin yıl içinde, ilgili yerel makamlarca, kutsallarımız olan mezarlıkların hiçbir ayırım yapılmadan bakım ve onarımı dahil olmak üzere, her dini cemaatin din ve ibadet özgürlüğüne gereken özenin gösterilerek gerçekleştirilmesi temennisiyle, Bulgaristan'ın güzide vatandaşları soydaşlarımız ve tüm Filibe halkına en içten selamlarımı sunarım.

Kaynak: Kırcaali haber