Gençlerin Kosova’yı terk etmesi tehlikesi Meclis Başkanı'nın gündeminde

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, katıldığı Kamu-Özel Diyalogu konulu konferansında, Kosova’nın gençlerinin ülkeyi terk etme tehlikesi içinde olduğunu söyledi.

Veseli demografik düşüş tehlikesiyle de karşılaştığını ifade etti.

“Kosova, gençlerimizin ülkeyi terk etme riskini yaşamaktadır. Demografik bir düşüş de yaşayabiliriz. Yani 100 bin veya 200 bin olabiliriz. Bundandır Kosova’da doğum oranının artması ve diasporanın yardımı gerekir. Kosova bu girişimcileri Kosova’ya getirtmelidir.” diye belirten Meclis Başkanı Kadri Veseli, diasporanın da Kosova devlet kurumlarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı