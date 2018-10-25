Göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Geceyi kurdukları çadırlarda geçiren ve aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sığınmacının, Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan ile sınırına yakın bir noktada soğuk havaya aldırış etmeden bekleyişlerine devam ediyor.

Bosna Hersek Sınır Polisi güvenlik barikatları oluştururken, sığınmacılar kapıların açılması için beklemeye devam edeceklerini aktardı.

200 civarında göçmen bugün Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırına yakın bir bölgede ülke polisi tarafından durdurulmuştu. Göçmenlerin tepki göstermesi üzerine güç kullanan polisle mülteciler arasında küçük çaplı gerginlik yaşanmıştı.

İki ülke sınırına yakın bir köprüyü tutan göçmenler “açık sınır” yazılı dövizler taşıdıkları görülmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net