Grizu faciası: 8 ölü, 20 yaralı

Sırbistan’da Soko kömür madeni ocağında meydana gelen grizu patlamasında 8 işçinin öldüğü, 20 işçinin yaralandığı kaydedildi.

Sırp Devlet Televizyonu RTS, ülkenin doğusundaki Sokobanja kasabasında yer alan maden ocağında yaşanan grizu patlaması ve çökme sonucunda, 8 madencinin öldüğünü, 20 madencinin yaralandığını duyurdu.

Aleksinac Devlet Hastanesi Müdürü Goran Vidic de yaptığı açıklamada, “Kazada 8 maden çalışanı öldü ve 20’ye yakın yaralı var. Yaralılardan 2’sinde kırıklar tespit edildi, kalanlar hafif yaralı. Yaralılar hastanemizde tedavi altında.” ifadelerini kullandı.

Madende mahsur kalanların olup olmadığı araştırılıyor.