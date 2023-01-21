Gümülcine Müftüsünden 'Üç Aylar' mesajı

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Üç Aylar ve Regaip Kandili sebebiyle bir mesaj yayımladı. Müftü Şerif mesajında, “Aramızda kırgınlıklar, dargınlıklar, şahsi çıkar hesapları bir tarafa bırakılmalı, hoşgörü kardeşlik ve birlik beraberlik içerisinde olunmalıdır.” Vurgusu yapıyor.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif’in kandil mesajı şu şekilde:

“Çok Değerli Batı Trakya Müslüman Türk Kardeşlerim,

Yüce Rabbimiz’in rahmet, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin yoğunlaştığı mübarek üç aylar mevsimine 23 Ocak Pazartesi günü kavuşuyoruz. Yüce Rabbimiz’e şükrediyor ve Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in duasıyla bu mübarek günleri karşılıyoruz: “Allah’ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı kıl ve bizi Ramazan Ayı’na kavuştur.”

Üç ayların ilki olan, Recep Ayı’nın ilk Cuma gecesi Regaib Kandili’dir. 26 Ocak Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Regaip Kandili’ni idrak etmiş olacağız. Bu geceler Müslümanların birlik ve beraberliğinin pekiştiği, sevgi ve muhabbetin aramızda yayıldığı, Yüce Rabbimiz’in “Toplu bir şekilde Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın ve parçalanıp bölünmeyin.” ayetine uygun bir yaşam şekli benimsediğimiz anlardır.

Kıymetli Müslüman Kardeşlerim,

Regaip çok rağbet edilen, bol bol rahmet ve bereket, çok lütuf ve ihsan demektir. Bu sebeple Regaip Kandili Allah’ın rahmet ve mağfiretinin kendisine samimiyetle dua ve niyaz eden Mü’minleri kuşattığı bir gecedir. Yüce Rabbimiz bu mübarek gecenin hürmetine kullarının tövbelerini ve dualarını kabul eder, pek çok günah işleyenlerin günahlarını ilâhi rahmet ve mağfiretiyle bağışlar. Cenab-ı Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim.” buyurmaktadır. Peygamberimiz (s.a.s.) de: “5 gece vardır ki bu gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez. Recep Ayı’nın ilk Cuma gecesi (Regaip), Şaban Ayı’nın 15. gecesi (Beraat), Cuma geceleri, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri.” buyurmuştur.

Sevgili Kardeşlerim,

Hayat su gibi akıp gitmektedir. Dün, hatası ve sevabı ile geçmiştir. Geçen günleri geri getirmek mümkün değildir. Gelecek günleri yaşayacağımıza dair hiçbir garantimiz de yoktur. Bugünün değerlendirilmesi ise bizim elimizdedir. Mübarek gün ve gecelerin manevî ikliminden yararlanarak içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini bilip, üzerimize düşen kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışmalıyız. Bu mübarek gün ve geceler, kendimizi toparlamak, sorgulamak, davranışlarımıza çeki düzen vermek için bulunmaz fırsatlardır.

Üç aylarda ve kandil gecelerinde Rabbimiz’i daha çok anmaya ve Sevgili Peygamberimiz’e salât-ü selamlar getirmeye özen gösterelim. Geçen yıl bizimle birlikte olan eş, dost, akraba ve arkadaşlarımızdan bu geceye ulaşamayanlar var. Bu kandilin bizim için de son kandil olabileceğini düşünerek, görevlerimizi Yüce Allah’ın istediği şekilde yerine getirmeye gayret gösterelim.

Muhterem Kardeşlerim,

İdrak edeceğimiz üç aylar ve mübarek geceler, öncelikle Rabbimiz’e, ailemize, toplumumuza karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı, hatalarımızdan ve günahlarımızdan tövbe etmemize vesile olmalıdır. Ayrıca böyle zaman dilimlerinde büyüklerin gönülleri alınmalı, eş ve dostlarımızın hatırları sorulmalı, garipler ve yetimler gözetilmeli, yardıma muhtaç kişilere yardım edilmelidir. Aramızda kırgınlıklar, dargınlıklar, şahsi çıkar hesapları bir tarafa bırakılmalı, hoşgörü kardeşlik ve birlik beraberlik içerisinde olunmalıdır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi camilerimizde bir araya gelerek Üç Aylar ve Regaib Kandilini coşkulu cemaatlerle ihya etmeye özen gösterilmelidir.

Değerli Kardeşlerim,

Yüce Rabbim Receb ve Şaban Ayları’nı bizlere mübarek kılsın ve bizleri Ramazan Ayı’na kavuştursun. Bu vesile ile Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın mübarek üç aylarını ve idrak edeceğimiz Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, tüm İslâm Âlemi’nin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”