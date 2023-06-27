Hakan Fidan, Ervin İbrahimoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimovic ile görüştüğü bildirildi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İbrahimovic ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Bakanımız, Boşnak Partisi’ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı." ifadesine yer verildi.