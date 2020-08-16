Hangi Balkan ülkesinde 20 ton altın bulundu?

Kanada merkezli Medgold Resources şirketi, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’la sınırı olan Güney Sırbistan’da, bir milyar dolar değerinde yaklaşık 20 tonluk altın bulunduğunu açıkladı.

Araştırma çalışmalarının başlamış olduğu belirtilirken, araştırmayı Büyük Britanya merkezli bir şirketin yaptığı vurgulanıyor.

Öte yandan Bulgaristan, Kosova ve Sırbistan’da araştırmalar yapan jeoloji şirketi Tedian, daha çok gümüş araştırmaları yapan Sırp jeoloji şirketi EFPP’i satın aldığını açıkladı.

Kaynak: Azınlıkça