Haradinaj Çavuşoğlu'nu kabul etti

Kosova Başbakanı RamushHaradinaj, resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu başbakanlıkta kabul etti.

Çavuşoğlu ile Haradinaj görüşmesinde Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve diğer temsilciler de yer aldı.

Bölgesel konular ve ikili ilişkilerin konuşulduğu basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Çavuşoğlu, gün içinde Meclis Başkanı Kadri Veseli tarafından da kabul edilecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net