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Hasan Çengiç vefat etti

Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından Hasan Çengiç hayatını kaybetti.

Balkanlar 07.11.2021, 15:35
Hasan Çengiç vefat etti

Çengiç, Bosna Hersek İslam Birliği'nde önemli görevler yürütmüş, savaş döneminde Savunma Bakanlığı yapmış, Bosna Hersek'e ömrünü adayan isimlerdendi.

Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından ve Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı rahmetli Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Timeturk'de yer alan habere göre; Saraybosna'da 1983 yılında Genç Müslümanlar'a yönelik davada rahmetli Aliya İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak dokuz yıl hapse mahkum edilen Çengiç, hayatını Bosna Hersek'in ve Bosnalı Müslümanların savunmasına adayan isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.

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#hasan çengiç #vefat
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