Hava kirliliği Saraybosna'da bazı uçuşların iptaline yol açtı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da hava kirliliği sebebiyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Balkanlar 03.01.2022, 13:02
Son yıllarda kış aylarında dünyanın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı şehirler arasında yer alan Saraybosna'da hava kirliliği, hava kalitesi endeksinde (AQI) sağlıksız kategorisine girerek 164 birim olarak ölçüldü.
Hava kirliliği ve sis nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi çok düşerken, dün gece ve bu sabah Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Uluslararası Saraybosna Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, iptal edilen uçuşlar arasında Türk Havayollarına ait seferlerin de bulunduğu belirtildi.
12
açık
Günün Anketi Tümü