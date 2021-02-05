Sırplar'ın havan topuyla yaptığı katliam: Pazar Katliamı

Sırp askerlerince 5 Şubat 1994'te yapılan saldırının 27. yıl dönümü dolayısıyla Markale pazar yerinde düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile kanton düzeyinde yetkililer, kurban yakınları ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaranlar katıldı.

Komsic, burada yaptığı konuşmada, gerek pazar yerinde gerek ülkenin başka bölgelerinde yapılan katliamlarda yakınlarını kaybedenlerin anma törenlerini başka şekilde benimsediklerini söyledi. Katliamların yıl dönümlerinde düzenlenen törenlerin, dayanışma ve empati göstergesi olduğuna dikkati çeken Komsic, "Pazar yerinde öldürülenler, masum sivillerdi. Bu da başlarına gelen trajedinin ne kadar korkunç bir boyutta olduğunu gösteriyor. Saraybosna halkının sorumluluklarından biri de bu kurbanların unutulmasına izin vermemektir." ifadesini kullandı.

Katliamdan sağ kurtulan Hasan Banda, acısının hala taze olduğunu belirterek "Saldırının gerçekleştiği gün, pazar yerine tesadüfen gelmiştim. Çocuklarıma bir şeyler alacaktım. O sırada havan topu isabet etti. İnsanların ağlayışlarını ve çığlıklarını işittim. 4-5 saat sonra uyandığımda kendimi hastanede buldum." diye konuştu.

Banda, yaşananların belki bir şekilde affedilebileceğini ancak asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlı katılımla anma programı düzenlendi. Saraybosna Kantonu (KS) tarafından düzenlenen programa katılanlar, daha sonra Markale pazar yerine gelerek, kurbanlar anısına yapılan anıta çiçek bıraktı.

Pazar yerinde iki katliam

Markale pazar yerinde 68 kişinin katlediliği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam, 5 Şubat 1994'te yaşanmıştı. Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda ise 43 sivil katledilmiş, 75 sivil yaralanmıştı.

Bosna'daki savaşta 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da, 1601'i çocuk, 11 bin 541 kişi öldürülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 17:22