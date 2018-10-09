Herşey Sırbistan'ın Kosova'yı tanımasına bağlı

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Preşova Vadisi’nin Kosova’ya da bağlanması dahil, Kosova’nın çıkarından olduğu emin olduğunda ve ABD, AB ve NATO’nun Sırbistan’ın Kosova’yı tanıyacağını garanti ettiği an itibariyle sınırların düzeltilmesi anlaşmasını imzalayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi konuyla ilgili açıklamasında daha şu ifadelere yer verdi.

“Hiçbir şart altında bölünmeye izin vermeyiz. Bu, ölmüş bir şeydir. Toprak değişimine olduğu gibi icra yetkilerle birliğe de izin vermeyeceğiz. Bu ölmüş bir şeydir. Bölünme ve icra yetkilerle birlik için çalışanlara da taziyelerimi ifade ediyorum. Oysa Preşova Vadisi, Buyanovça ve Medveca’nın Kosova’ya bağlanması dahil sınırın düzeltilmesi sözkonusu olunca Kosova’nın çıkarından olduğu emin olduğumda ve ABD, AB ile NATO’nun Sırbistan’ın Kosova’yı tanıyacağını garanti ettikleri an itibariyle anlaşmayı imzalayacağım. Kosova’ya popülist ve seçim politikasından daha fazlası lazımdır. Sınır düzeltmesi için taziye sözkonusu olunca bu taziye Preşova, Buyanovça ve Medveca’ya ait olabilir, iyi ama şahsi de olabilir. Kosova devleti Preşova, Buyanovça ve Medveca’nın Kosova’ya bağlanması angajeliklerini sonuna kadar sürdürecektir.”

Ibar nehri sınırın neresinde kalacak

Sırbistan ile Kosova arasındaki sınırın Ibar nehri olması üzerine görüşmeler sürüyor. Bir yıldan fazla süredir Sırbistan ve Kosova devlet başkanları arasında taksim ve arazi takası üzerinden sınırın yeniden belirlenmesi meselesi üzerine konuşuluyor. Bu takasta öngörülen, Sırbistan’ın Kosova’nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta olduğu alanı kendi topraklarına dahil etmesi ve bunun karşılığında da Sırbistan’ın Preşevo Vadisi’nin bir kısmından vazgeçmesi.

Kaynak: Kosovahaber.net