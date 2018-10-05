Hırvat polisine şiddet uyarısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, polisin ülkeye giren çocuk ve hamile sığınmacılara şiddet uygulamasının endişe verici olduğunu belirtti. Mijatovic, söz konusu olaylar üzerine Hırvatistan'ı uyardı.

Mijatovic, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'e gönderdiği mektupta, polisin sınırı geçmeye çalışan sığınmacıları darp ederek, Bosna Hersek ve Sırbistan'a geri gönderdiğini, Birleşmiş

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) bu konudaki raporunun kendisini endişelendirdiğini belirtti.

GÖÇMENLER SINIR DIŞI VE DARP EDİLDİLER

Elde edilen verilere göre, Hırvatistan 2018'in başından beri 2 bin 500 sığınmacıyı sınır dışı etti. Sınır dışı edilenlerin bin 500'ü kendilerine iltica talebinde bulunma hakkı verilmediğini belirtiyor. Yaklaşık 700 kişi polis tarafından darp ve gasp edildiklerini belirtiyor.

Hırvatistan'ın göç konusunda zor durumda bulunduğunun farkında olduklarını vurgulayan Mijatovic, sınır kontrolünün hukukun üstünlüğü ve genel hukuk prensiplerine uygun biçimde yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net