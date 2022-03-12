Hırvatistan'a Sovyet yapımı İHA düştü

Hırvatistan, savaş bölgesi Ukrayna'dan çıkarak Romanya ve Macaristan hava sahasını geçtikten sonra ülke topraklarına düşen Sovyet yapımı silahlı insansız hava aracı (SİHA) nedeniyle NATO'yu eleştirdi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, 'NATO ve AB'ye açık tehdit olan duruma' tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Rus ve Ukraynalı tarafların kendilerine ait olmadığını açıkladıkları Sovyet Rusya yapımı Tu-141 'Strizh' modeli SİHA, dün Macaristan'da öğrenci yurdu yakınına düştü. Can kaybı veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda park halindeki 40 araçta maddi zarar oluştu.

NATO, entegre müttefik hava ve füze savunma sistemlerinin objenin uçuş rotasını takip ettiğini açıkladı. Ancak Hırvat Başbakanı Plenkovic, ülkesinin bilgilendirilmediğini, NATO'nun da gazetecilerin sorusu üzerine reaksiyon gösterdiğini savundu.

Başbakan Plenkovic, Tu-141 'Strizh' model insansız hava aracının 40 dakikadan daha fazla Macar hava sahasında uçtuğunu duyurdu. Hırvat Başbakan, dronun kendi hava sahalarında 7-8 dakika boyunca uçtuktan sonra yere çakıldığını söyledi.

Romanya Savunma Bakanlığı ise hava aracının Ukrayna'dan ülke hava sahasına girdiğini ve ihlalin 3 dakika sürdüğü için müdahalenin zor olduğunu savundu.

Başbakan Plenkovic, Hırvatistan'a çağrıda bulunarak hava savunma sistemlerinin dronu neden tespit edemediğini araştırmasını istedi. Hırvat Başbakan, ülkesi ile Romanya hava sahasının kısa süreli ihlal edildiğini bunun da tespiti zorlaştırdığını kaydetti.

İnsansız hava aracının nükleer tesise de düşebileceğini kaydeden Plenkovic, iyi bir tepki gösterilemediğini, dronun kim tarafından uçurulduğunun da araştırma sonucu tespit edilebileceğini kaydetti.

Rus ve Ukraynalı taraflar, SİHA'nın kendilerine ait olmadığını açıkladı, ancak askeri uzmanlar 6 ton ağırlığındaki hava aracını sadece Kiev'in kullandığını öne sürüyor.

Kaynak: Euronews