Hırvatistan, Bosna Hersek'in itirazlarına kulaklarını tıkadı

Hırvatistan, Dubrovnik de dahil olmak üzere güney Adriyatik kıyısını ülkenin geri kalanına bağlayan Peljesac Köprüsü'nü Salı günü açıyor.

Bosna Hersek’in denize kıyısı olan tek şehri Neum açıklarında, Komarna ile Brijesta arasındaki köprü 55 metre yüksekliğinde ve 2,4 kilometre uzunluğunda.

Köprüyle Bosna Hersek giriş ve çıkışlarında yaşanan uzun trafik kuyruklarının önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Bosna Hersek, köprünün inşa edildiği bölgenin uluslararası suları olduğunu ve ülkenin açık denize çıkışını engelleyeceğini savunarak projeye karşı çıkıyordu.

Hırvatistan Ulaştırma Bakanı Oleg Butkoviç, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, köprünün turizm ve genel olarak ekonomi için büyük önemi olduğunu vurguladı.

Köprü, Hırvatistan'ın 1991'de Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana ülkenin en iddialı altyapı projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Güney Avrupa'da binden fazla adadan oluşan 3,8 milyonluk ülkenin önemli gelir kalemlerinden biri turizm.

Çinli firma inşa etti

Köprünün yapımına 2007'de karar verildi. Ancak proje bütçe sıkıntısı nedeniyle 5 yıl sonra durdu.

Hırvatistan'ın 2013'te katıldığı Avrupa Birliği, 2017'de maliyetin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan 357 milyon euroyu tahsis etti. Projenin toplam maliyetinin ise 420 milyon euro civarında olacağı belirtilmişti.

2018'de köprüyü inşa etmek için bir Çinli firma seçildi.

Bosna'daki yetkililer köprünün yüksek tonajlı gemilerin Neum limanına girmesini engelleyeceğini savundu. Zagreb, bunun üzerine anlaşmazlığı çözmek amacıyla köprünün yüksekliğini 55 metreye çıkarmayı kabul etti.

Kaynak: Euronews