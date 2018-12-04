Hırvatistan'da CEI Zirvesi 

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'nin yanı sıra Ukrayna Başbakan Yardımcısı Ivanna Tsintsadze ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti katıldı.

Plenkovic, zirvenin ardından yaptığı konuşmada, CEİ'nin dönem başkanlığını bu yıl Hırvatistan'ın yürüttüğünü anımsatarak, iki gün süren zirvede göç ve Ukrayna meselelerinin ele alındığını söyledi.

Zirvenin en önemli hedeflerinin, CEİ üyesi 18 ülkede rekabeti artırmak, yaşam koşullarını iyileştirmek ve göç sorunuyla mücadele etmek olduğunu ifade eden Plenkovic, Avrupa'nın en büyük sorunu haline gelen sığınmacıların diledikleri ülkelere ulaşmak için iki rota izlediğine işaret etti.

Plenkovic, "Yasa dışı göçün önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmalı, sınır kontrollerini artırmalı, diğer ülkelerle ortak çalışmalı." diye konuştu.

Ukrayna'nın da CEİ üyesi olduğunu vurgulayan Plenkovic, "Bu zirvenin özetinde üç mesaj var; birincisi Kerç Boğazı ve Azak Denizi'nde uluslararası hukukun çiğnenmesinin kabul edilemez olduğu, ikincisi Rusya'ya, Ukrayna'ya ait denizcileri ve gemileri en kısa sürede serbest bırakması çağrısı, üçüncüsü ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğimizdir." ifadelerini kullandı.

CEİ Zirvesi kapsamında, Hırvatistan Ekonomi Odası tarafından, "Yeniliklerle rekabet ortamına doğru" sloganıyla İş Forumu da düzenlendi.

Kaynak: AA