Hırvatistan'da emeklilik protestosu

Yükselen emeklilik yaşı ve daha zorlu hale gelen emeklilik şartlarını kabul etmeyen Hırvatistan halkı hükümeti protesto etmek için başkent Zagreb'de bir araya geldi.

"Emekliliği deneyimleyin" sloganıyla toplanan kalabalık Bağımsız Hırvat Ticaret Birliği tarafından organize ediliyor.

65'ten 67'ye çıkan emeklilik yaşı ve ağırlaşan şartlar nedeniyle halk, Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split ve Varazdin gibi önemli şehirlerde de tepkilerini gösteriyor.

Hırvatistan Meclisinde dört aydır tartışılan emeklilik paketinin önümüzdeki hafta oylanması bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net