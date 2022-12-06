Hırvatistan'da "Mig-21" tipi savaş uçağı düştü
Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde "Mig-21" tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü.
Balkanlar 06.12.2022, 17:37
Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü ifade edildi.
Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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