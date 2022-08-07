Hırvatistan'da orman yangını: 1 ölü

Split-Dalmaçya Polisi'nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde çıkan yangında bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilerek, olay yeri inceleme ekiplerinin alanda olduğu ifade edildi.

Yerel medyadaki haberlerde de söz konusu kişinin, evini alevlerden kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilirken yangının yerleşim yerlerine sıçramadığı aktarıldı.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.