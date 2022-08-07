banner39

Hırvatistan'da orman yangını: 1 ölü

Hırvatistan'a bağlı Hvar Adası'nda çıkan orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Balkanlar 07.08.2022, 23:36
Hırvatistan'da orman yangını: 1 ölü

Split-Dalmaçya Polisi'nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde çıkan yangında bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilerek, olay yeri inceleme ekiplerinin alanda olduğu ifade edildi.

Yerel medyadaki haberlerde de söz konusu kişinin, evini alevlerden kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilirken yangının yerleşim yerlerine sıçramadığı aktarıldı.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
#hırvatistan #orman yangını
Yorumlar (0)
27
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?