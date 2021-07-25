Hırvatistan'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü var

Hırvatistan'ın Slavonski Brod kenti yakınlarındaki otoyolda Kosova plakalı otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi; 45 kişi yaralandı.

Brod Posavina polisinden yapılan açıklamada, Kosova plakalı otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananların hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Yetkililer, otobüste aralarında çocukların da bulunduğu 67 yolcu ve iki sürücü olduğunu söyledi.

Kosova, İçişleri Bakanı'nı Hırvatistan'a gönderdi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kosova halkına taziyelerini iletti.

Sabah erken saatlerde yaşanan kazaya ilişkin incelemelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, otobüsün Almanya'nın Frankfurt kentine gittiği ifade edildi.

Kaynak: Euronews