Hırvatistan'daki trafik kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza yerine polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kazanın meydana geldiği alanın trafiğe kapatıldığı bildirilen açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, otobüsün Bosna Hersek'e gittiği, kazaya ilişkin detayların paylaşılacağı kaydedildi.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, kaza yerine gelerek ölü sayısının 12'ye yükseldiğini, 19'u ağır 31 kişinin yaralandığını açıkladı.

Otobüsteki tüm yolcuların Polonya vatandaşı olduğunu ifade eden Beros, ağır yaralıların birçoğunun ameliyatta olduğu bilgisini paylaştı.

Beros, tüm yaralıların durumlarıyla yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, Polonyalı mevkidaşının da gün içerisinde Hırvatistan'a geleceğini aktardı.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da araçta 43 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Bu arada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya başsağlığı mesajı gönderdi.