Hırvatistan'dan Ukrayna açıklaması: Çatışma çıkarsa NATO'daki askerlerimizi geri çekeceğiz

Milanovic, ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında, “NATO’nun -İttifak üyelerinden belli bir ülkenin ya da ABD’nin değil- askeri varlığını güçlendirdiğine ve istihbarat gemilerini gönderdiğine ilişkin açıklamaları görüyorum. Bizim bununla hiçbir ilişkimiz yok ve olmayacak, bunu sizlere garanti ederim” ifadelerini kullandı.

NATO üyesi olmasına karşın Hırvatistan’ın bölgeye asker göndermeyeceğini belirten Milanovic, şunları ekledi:

"Asker göndermemekle sınırlı kalmayacağız, gerilim tırmanırsa her bir Hırvat askerini geri çağıracağız. Bu yaşananların ne Ukrayna ne de Rusya ile bir ilgisi var. Olanlar tamamen Amerikan iç politikasının dinamikleriyle, (ABD Başkanı) Joe Biden’la ve onun yönetimi ile ilişkili. Onları desteklemiştim fakat uluslararası güvenlik açısından tehlikeli davrandıklarını görüyorum."

Hırvatistan Cumhurbaşkanı’nın açıklaması, NATO yetkililerinin dün, doğu Avrupa’daki güçlerini savaş gemileri ve uçakları ile takviye edeceklerini ve askerlerini de teyakkuz hâline geçirdiklerini duyurmasını izledi.

Ukrayna’nın doğusunda gerilim, Batı ülkelerinin Kiev’e askeri desteğini artırdığı son dönemde yeniden tırmandı. Ukrayna ordusu güçlerinin neredeyse yarısını, ülkenin doğusundaki tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin sınırına yığmış durumda.

Sputnik