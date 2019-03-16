İİT: Bulgaristan, Müslümanlara ait vakıf mallarını iade etsin!

1-2 Mart 2019 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı gerçekleşti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olmayan ülkelerde Müslüman topluluklar ve Müslüman azınlıklar ile ilgili bazı kararları kabul edildi.

Konsey tarafından kabul edilen toplam beş karardan üçüncüsü Bulgaristan ve ülkede yaşayan Müslüman topluluğu ile ilgilidir. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi kararında Türk ve Müslüman toplumunun insan haklarına saygı gösterilmesine ve Bulgaristan'da önceki dönemlerde el konulan Müslümanlara ait vakıf mallarının iade edilmesine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi ve Bulgaristan'daki Müslümanları, Müslümanların çıkarlarını destekleme adına Başmüftülüğün pozisyonunu güçlendirmek için güçlerini birleştirmeye çağırdı.

Resmi belgede aynı zamanda Angola, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sri Lanka hükümetlerine Müslüman topluluklara ve azınlıklara yönelik politikasını değiştirme çağrısında bulunuldu. Kararlar, Güney Filipinler, Myanmar, Doğu Trakya ve Oniki Ada (Türkiye kıyılarına yakın Yunan adaları) topraklarındaki Müslüman azınlıklarla ilgili sorunları ve ayrıca Müslüman olan Kırım Tatarlarının sorunlarını yansıtmaktadır.

İslam İşbirliği Teşkilatı, dünyadaki İslam devletlerinin uluslararası bir örgütüdür. Bu örgüte 57 devlet üyedir ve bu da onu dünyanın en büyük Müslüman örgütü konumuna getiriyor.

Kaynak: Kırcaali Haber