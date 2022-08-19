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İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu

Hırvatistan'ın Osijek şehrindeki Drava Nehri'nden İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası çıkarıldı.

Balkanlar 19.08.2022, 16:52
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu

Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Osijek'teki Drava Nehri çevresinde yürüyüş yapan bir kişinin, nehir içerisinde bir cisim görmesi üzerine polise haber verdiği aktarılarak, "Olay yerine gelen ekiplerce nehirden çıkarılan cismin, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 150 kilogramlık bir uçak bombası olduğu anlaşıldı." denildi.

Olay yeri polis ekiplerince güvenlik altına alınırken, bulunan bombanın güvenli bir yere taşınacağı ve imha edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
#hırvatistan #uçak bombası
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