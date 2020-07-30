Irkçılar Sofya’daki tek camiyi müze yapmak istiyor

Bulgaristan Meclisi’nde yer alan aşırı sağcı Bulgar Ulusal Hareketi (VMRO) partisinin gençlik kolu olan Ulusal Gençlik Komitesi, başkent Sofya’nın merkezinde yer alan Banyabaşı Camii’nin müzeye dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

VMRO Ulusal Gençlik Komitesi’nin geçen Cuma günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 16. yüzyılda inşa edilen ve Sofya’nın tek faal camisi olan Banyabaşı Camii’nin müzeye dönüştürülmesi talep edilerek, “Bulgaristan’ın kalbinde camiye yer yok” dendi.

Açıklamada, “Böyle kesin tutum sergileyerek komitemiz, Türkiye’nin simgesel Ayasofya’yı tekrar faal camiye dönüştürerek göstermelik eylemde bulunduktan sonra Bulgaristan’ın karşılık vermesi gerektiği konusunda ısrarcı” ifadesine yer verildi.

Başkent Sofya’da geçen Cuma günü Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin protesto edildiği bir gösteri düzenlendi.

Bulgaristan Meclisi Başkan Yardımcısı, sağ popülist parti Volya’nın lideri Veselin Mareşki, komşunun eylemlerine göz yummamaları gerektiğini belirterek, “Ortodoks Hıristiyanlar olarak, tüm Hıristiyan alemine yönelik bu provokasyona karşı kayıtsız kalamayız” açıklamasında bulundu.



Kaynak: Kırcaali haber

