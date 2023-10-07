İskeçe'deki okullarda sorun devam ediyor

Batı Trakyalı Türklerin tepkisine neden olan İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde zorunlu tutulan sabahçı ve öğlenci uygulamasıyla ilgili yetkililerle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği tarafından yapılan açıklamada, sorunun çözümü için Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkanı Hristos Metios ile yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığı vurgulandı.

İskeçe Belediyesine verilen dilekçelere de bugüne kadar cevap gelmediği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Açıkça belirtmek isteriz ki, bu sorunun tamamen ortadan kalkması ve ek binamızın bahçesine prefabrik sınıfların yerleştirilmesi için İskeçe Belediyesine defalarca yaptığımız dilekçelere bugüne kadar resmi bir cevap dahi alamadık. Yine açıkça belirtmek isteriz ki, bu süreçte Eyalet Başkanı Hristos Metios ve yakın çalışma arkadaşlarıyla yaptığımız görüşmeler ve bunların neticesinde konunun çözümü için sarf ettiğimiz tüm gayretlerin sonuçsuz kaldığını görmekteyiz. Kısacası bu süreçte, başta Eğitim Bakanlığı yetkilileri olmak üzere, İskeçe Belediyesi ve de eyalet yetkililerinden seçim öncesi söylenenlerin seçimler bitene kadar zaman kazanmaya yönelik söylemler olup, oy avcılığına yönelik vaatleri aşmadığını gördük."

İSKEÇE ORTAÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ "DÖNÜŞÜMLÜ EĞİTİM" UYGULAMASININ DEVAMINDA ISRARCI

Son yıllarda sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının azaldığı okulda, Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği, istişareler sonucunda tüm öğrencilerin sabahçı olarak eğitime başlayacağını duyurmuştu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü ise eğitim yılının ilk günü okulda sabahçı ve öğlenci uygulamasının devam ettirilmesini istemişti.

Bunun üzerine Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği tarafından 15 Eylül'de yapılan veli ve öğrenci temsilcileri toplantısında protesto kararı alınmıştı.

Avrupa Hür İttifakı (EFA), İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde zorunlu tutulan sabahçı ve öğlenci uygulaması ısrarı nedeniyle Batı Trakyalı Türklerin başlattığı protestolara destek vermişti.

EFA tarafından yayımlanan açıklamada, İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün uygulamasının okuldaki mevcut bina sorununu örtme çabası olduğu vurgulanmıştı.