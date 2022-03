İslam alimi Fikret Karçiç vefat etti

Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde karşılaştırmalı hukuk tarihi profesörü Fikret Karçiş (Karçiç), 66 yaşında vefat etti.

Saraybosna İslami Bilimler Fakültesi, İstanbul Marmara Üniversitesi, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Oslo Üniversitesi ve Boise State Üniversitesi’nde ders veren Karçiç, 1955’te Bosna Hersek’in Vişegrad kentinde doğmuştu.

Lise eğitimini Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde tamamlayan Karçiç, 1978 yılında Saraybosna Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1989 yılında doktorasını Belgrad Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Karçiç, Bosna Hersek’teki Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonrası İslam Hukuku ve Kurumlarının tarihi, İslam’daki reform hareketleri, Balkan Müslümanları ve Karşılaştırmalı Hukuk Kültürü konularında çalışmıştı.

Fikret Karçiç’in yayınladığı öne çıkan eserler; Yugoslavya 1918-1941 yılı arasındaki Şeriat Mahkemeleri (Saraybosna: İslam İlahiyat Fakültesi, 1985), İslam Reformizminin Sosyal ve Hukuki Yönleri (Saraybosna: İslam İlahiyat Fakültesi, 1990), The Bosniaks and The Challenges of Modernity; Late Ottoman and Hapsbury Times (Saraybosna: El-Kalem, 1999), Şeriat Hukuku ve Kurumları Çalışmaları (Saraybosna: İleri Araştırmalar Merkezi ve El-Kalem, 2011), İslam İlimlerinde Araştırma Yöntemleri (Saraybosna: El-Kalem ve İleri Araştırmalar Merkezi , 2013), Balkan Müslümanları: 20. yüzyıl’da ‘’Doğu Sorunu’’ (Saraybosna: İleri Araştırmalar Merkezi, 2014) ve Diğer Avrupa Müslümanları: Bosna Deneyimi (Saraybosna: İleri Araştırmalar Merkezi, 2015).

Merhumun vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından duyurdu:

Balkan coğrafyasının mümtaz şahsiyetlerinden Bosna Hersekli âlim ve mütefekkir, sevgili dostumuz Fikret Karçiç bugün Hakk’a yürüdü.



Geride birçok eser ve talebeden oluşan kıymetli bir miras bıraktı.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/jsKN1xl6oW — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 16, 2022

Kaynak: Balkan News