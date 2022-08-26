İsrail, Saraybosna'daki büyükelçisini içişlerine karıştığı gerekçesiyle görevden aldı
İsrail'in Tiran ve Saraybosna Büyükelçisi Noah Gal Gendler, Bosna Hersek'in içişlerine karıştığı gerekçesiyle görevden alındı.
Balkanlar 26.08.2022, 08:29
İsrail Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in, Bosna Hersek’teki Hırvat partilerinin seçim yasası değişikliği taleplerini destekleyen Saraybosna Büyükelçisi Gendler'i kınadığı bildirildi.
İsrail medyası, Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ve Hırvatistan'ın taleplerini destekleyen Gendler'in bu hareketini, 'İsrail diplomasisinin en düşük seviyeli hareketi' olarak nitelendirdi.
Bu arada, Dışişleri Bakanlığı da Gendler'in yerine New York Başkonsolosu Galit Peleg'in atandığını duyurdu.
Balkan News
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