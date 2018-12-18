İvanoviç’in katilleri hala bulunamadı

Kosova Özel Savcılığı tarafından yapılan açıklamada Sırp asıllı siyasetçi Oliver Ivanoviç’in katillerinin hala tespit edilemediği bildirildi.

Soruşturmada şu ana kadar Dragisa Markoviç ve Nedeljko Spasojeviç, Partizan takımı taraftarlarından Marko Rosiç şüpheli sıfatıyla 23 Kasım’da tutuklandı.

Kosova savcılığı olayın gerçekleştiği tarihten günümüze 40 tanığı dinledi.

Sırp politikacı, Kosova'nın Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde yoldan geçen bir araçtan açılan ateşle öldürülmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

