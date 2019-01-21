Karadağ 13 yıl sonra ilk kez gönüllü asker alacak

Zorunlu askerlik uygulanmasının bulunmadığı Karadağ'da orduya 50 gönüllü asker alınacak.

Bin 950 kişilik profesyonel bir orduya sahip Balkanlar'ın nüfus bakımından en küçük ülkesi Karadağ, ülkede zorunluğu askerliğin kaldırılmasından 13 yıl sonra ilk kez asker alacak.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gönüllü askerlik başvurularının bugün başladığı belirtilerek, 18-25 yaş aralığındaki Karadağ vatandaşlarının gönüllü askerlik için başvurabileceği bildirildi.

Üç ay sürecek gönüllü askerlik eğitimi süresince devletin bu kişilere belli miktar maaş ödeyeceği ifade edilen açıklamada, eğitimin ardından gönüllülere profesyonel asker olarak orduya katılma imkanı da tanınacağı kaydedildi.

Açıklamada, yılın ikinci yarısında 50 kişilik yeni bir alım daha yapılacağı, Savunma Bakanlığı tarafından gönüllü askerliğin tam olarak ne olduğuna dair ülke genelinde çalıştaylar düzenleneceği aktarıldı.

Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic, daha önce yaptığı açıklamada, bin 950 profesyonel askerin görev yaptığı Karadağ ordusunu büyütmeyi ve asker sayısını 2 bin 368'e yükseltmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Karadağ, 2017 yılında NATO üyesi olmuştu.

Kaynak: AA