Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic'ten Kosova çıkışı

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, şimdi Sırbistan’ı ziyaret etmenin sırası olmadığını ve bunun yerine önümüzdeki aylarda Kosova’yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Tanjug Ajansı’nın haberine göre Koha TV’ye konuşan Djukanovic, Kosova’ya gerçekleştireceği ziyaretin iki devlet arasındaki anlayışa katkı sağlamanın yanı sıra Karadağlılar ve Arnavutlar arasında tarihten gelen güçlü ilişkilerin güçlendirilmesine hizmet edeceğini ifade etti.

Djukanovic, ikili ilişkilerin bozulmuş olması nedeniyle halihazırda Sırbistan’a yapılacak bir ziyaretten bahsetmenin mümkün olmayacağını belirtti.

Rusya'nın Karadağ'ın NATO'ya üyeliğini engellemeye çalıştığını fakat bunda başarısız olduğunu vurgulayan Djukanovic, 2016'dan beri Karadağ'ın üzerinde bir baskı oluşturulduğunu ve Sırbistan'ın da Rusya'nın bölgedeki menfaatlerine hizmet ettiğini ileri sürdü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Slobodan Miloşeviç'in taktiklerini kullandığını iddia eden Djukanovic, Vucic'in de aynı şekilde bölge ülkelerindeki Sırpların tehdit altında olduğu iddiasıyla komşularının egemenliklerini tedhit ettiğini söyledi.

Kaynak: Balkan News